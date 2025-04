La sblocca McTominay con una botta da fuori area! Napoli avanti al 18'!ù

Il Napoli passa in vantaggio al 18' con Scott McTominay! Lukaku defilato sulla linea laterale trova una palla geniale che taglia l'Empoli in due. McTominay riceve centralmente, punta l'area e arrivato al limite trafigge Vasquez con un destro violento e preciso a incrociare.

