La sblocca Politano di precisione! Napoli avanti al 22'!

Napoli in vantaggio al 22' con Matteo Politano! L'esterno azzurro chiede il triangolo a Lukaku, il tocco di Bianco si trasforma in assist per l'esterno azzurro che scappa via e batte Turati con un diagonale sul secondo palo.