La sblocca Zielinski! Piotr si prende la responsabilità dal dischetto e spiazza Silvestri!

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 19' il Napoli sblocca il match dal dischetto! Proteste del Napoli per un episodio in area di rigore dell'Udinese, intervento di Ebosele ai danni di Kvaratskhelia. L'arbitro fa proseguire, intanto c'è un check del VAR per decidere se sarà rigore o meno. Manganiello va a rivederla, il direttore di gara si reca al monitor e concede il rigore per l'intervento di Festy Ebosele ai danni di Kvicha Kvaratskhelia. Piotr Zielinski non sbaglia dal dischetto, il centrocampista del Napoli che spiazza Silvestri con il destro. Dopo la concessione del rigore Garcia aveva indicato come tiratore Osimhen, ma l'ex Udinese aveva già preso la decisione di tirare il penalty.