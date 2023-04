La sentenza Juve crea problemi al Napoli? L'analisi di Palmeri sull'eventuale semifinale Champions

Ma quando lo vince lo scudetto il Napoli? Se lo chiede il giornalista Tancredi Palmeri in un editoriale per Sportitalia

Ma quando lo vince lo scudetto il Napoli? Se lo chiede il giornalista Tancredi Palmeri in un editoriale per Sportitalia in cui sottolinea la difficoltà che potrebbe creare il procedimento della giustizia sportiva sulla Juventus: "Il calendario farebbe optare per sabato 29 aprile, Napoli-Salernitana. Attenzione però. C’è una sentenza che crea problemi al Napoli. E’ quella del Collegio di Garanzia del Coni che potrebbe annullare i punti di penalizzazione alla Juventus, rimandando la sentenza alla Corte d’Appello perché riformuli la sanzione. A quel punto ci vorrà qualche settimana, ma il succo è che in quel momento il 29 aprile la seconda potrebbe essere proprio la Juve per distacco, rimandando la possibile festa scudetto del Napoli.