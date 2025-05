Prima pagina Il Mattino: "Non molliamo"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina al 2-2 del Napoli col Genoa: "Non molliamo. Il Napoli non va oltre il pari con il Genoa e riduce a 1 punto il vantaggio sull'Inter. Il tifo trascina i turisti". Di seguito la prima pagina integrale.