La sentenza su Salernitana-Reggiana un clamoroso assist per il Napoli. Scrive così il Corriere dello Sport nella sua versione online, spiegando come il club emiliano sia stato condannato perché l’Asl di Reggio Emilia non ha disposto il divieto alla trasferta. Non così per la squadra partenopea che, bloccata da una disposizione precettiva della ASL Napoli 2, confida nel Collegio di Garanzia del Coni per ribaltare i giudizi avversi della giustizia endofederale (Giudice Sportivo e Corte Sportiva d’Appello).

La sentenza del Giudice Sportivo della Lega Serie B - si legge -, pur applicando alla società emiliana la perdita della gara con il punteggio di 0-3 a tavolino, non infligge il punto di penalizzazione in classifica, espressamente previsto dall’articolo 53 comma 2 delle NOIF.