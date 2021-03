La serata dei nazionali azzurri: Fabian in panchina per 90’, super Zielinski

I giocatori del Napoli, impegnati questa sera nelle loro nazionali erano sei. Oltre a Lorenzo Insigne e a Giovanni Di Lorenzo con l’Italia, Fabian Ruiz, Elmas, Hysaj e Zielinski hanno disputato le partite con le rispettive nazionali. Fabian Ruiz è rimasto per 90’ minuti in panchina nel match della sua Spagna contro la Grecia di Manolas, non convocato. Buona la gara di Hysaj con la sua Albania, vincente contro Andorra. La Macedonia del Nord di Elmas ha perso 3-2 contro la Romania. L'azzurro è rimasto in campo per 90'. Zielinski, ha giocato una grande partita, servendo anche un assist per il momentaneo 2-2 della Polonia, che ha pareggiato contro l’Ungheria.