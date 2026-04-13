La Serie A ha deciso: candiderà Malagò alla presidenza Figc, 18 firme a favore
La Serie A candiderà Giovanni Malagò come presidente federale, in vista delle elezioni in programma il 22 giugno. Nell’assemblea di Lega, in corso di svolgimento in questi minuti, si è infatti formata una ampia maggioranza in favore dell’ex presidente del CONI. Le firme pro Malagò sono, alla fine, 18. Gli unici club che non hanno firmato (ma non si dicono formalmente contrari) sono l’Hellas Verona e la Lazio.
Ecco cosa accadrà ora in Figc
Ora si apre a tutti gli effetti la corsa al vertice della FIGC: la candidatura di Malago - che dovrà sciogliere eventuali riserve - va depositata entro il 13 maggio. Da capire come si orienteranno le altre componenti: la Serie A vanta solo il 18% dei voti in assemblea federale elettiva, e non vede eletto il proprio candidato dal 2001 (Franco Carraro). Malagò è però uno di quei nomi molto difficili da contrastare. A riportarlo è TMW.
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