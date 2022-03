La Slovacchia supera 2-0 la Finlandia: Lobotka in campo 90'

Allo stadio Nueva Condomina di Murcia la Slovacchia batte 2-0 la Finlandia in un'amichevole internazionale.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allo stadio Nueva Condomina di Murcia la Slovacchia batte 2-0 la Finlandia in un'amichevole internazionale. La nazionale slovacca passa in vantaggio al 38' del primo tempo con Duda al 38' e raddoppia al 72' con Jirka. Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, ha giocato l'intero match così come l'interista Skriniar.