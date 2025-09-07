La Slovacchia vince al 90' e vola in vetta: Lobotka in campo per l'intero match

In una sfida equilibrata e combattuta tra Lussemburgo e Slovacchia, alla fine a spuntarla è stata la nazionale allenata da Francesco Calzona grazie a un gol decisivo firmato da Dávid Duris al 77′, su assist di Dávid Hancko. La sfida, valida per la 6ª giornata delle qualificazioni mondiali, ha portato la Slovacchia in vetta al Gruppo A con 3 punti, grazie a questa vittoria preziosa. Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha giocato l'intera gara. Di seguito la situazione attuale del girone.

La classifica del Gruppo B:

Slovacchia 6

Irlanda del Nord 3

Germania 3

Lussemburgo 0