La Spagna travolge Malta 7-0, nemmeno un minuto per l'azzurro Fabiàn

Vittoria schiacciante quella della Spagna contro Malta. La Roja si è imposta con un sonoro 7-0, con sette giocatori diversi che sono andati in rete: oltre ai gol iniziali di Morata e Cazorla, si sono iscritti al tabellino dei marcatori tanti giovani come Pau Torres, Sarabia, Olmo e Moreno, con Jesus Navas che ha firmato la rete finale. Nemmeno un minuto per l'azzurro Fabiàn Ruiz che è rimasto in panchina tutta la partita.