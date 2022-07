La squadra saluta Dimaro e la società ora accelera sul mercato

Ieri è terminato il primo ritiro estivo. il Napoli ha salutato nel pomeriggio Dimaro per concedersi tre giorni di riposo

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Ieri è terminato il primo ritiro estivo. il Napoli ha salutato nel pomeriggio Dimaro per concedersi tre giorni di riposo (non per i nuovi arrivi che potrebbero svolgere lavoro extra a Castel Volturno) prima della partenza per Castel di Sangro, dove fino al 6 agosto proseguirà la preparazione estiva e gli azzurri affronteranno ben quattro amichevoli internazionali. Chi non si concede riposo, anzi è alle prese con i giorni più impegnativi dell'anno, è la società a partire dal ds Giuntoli che sta lavorando senza sosta per assicurare a Spalletti i rinforzi per completare l'organico.

Il post-Koulibaly

La priorità è chiaramente il centrale difensivo che sostituirà Koulibaly. Il primo nome è sempre quello di Kim Min-jae e non a caso il Napoli sembra aver sbaragliato la concorrenza del Rennes, oltre a diversi approcci di altri club inglesi e non solo che potevano subentrare. Il classe '96 non si sta allenando, in attesa che la trattativa possa definirsi, ed il Napoli ha affondato il colpo parallelamente quasi abbandonando le altre piste.

Il vice-Osimhen

L'altra necessità è il vice-Meret, anche se Spalletti pretende un altro portiere dello stesso valore e non un dodicesimo. Il Napoli però sembra voler concludere prima un avvicendamento alle spalle di Osimhen. Non un esterno, ma per ora una punta vera: in partenza c'è infatti Petagna, promesso sposo del Monza, ed il ds Giuntoli da tempo ha allacciato i contatti con Simone ed il Verona. Un'operazione strettamente collegata che può andare in porta nei prossimi giorni.