La squadra si scusa sotto il settore ospiti: Di Lorenzo parla coi tifosi

Ennesima sconfitta, ennesima prestazione terrificante della stagione del Napoli. Dopo il pareggio interno col Frosinone di domenica scorsa ci si aspettava una reazione, eppure è arrivato tutt'altro. Gli azzurri perdono al Castellani giocando una gara senza grinta e senza mordente.

Alla fine del match, i calciatori sono andati sotto il settore ospiti per scusarsi con i tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta. In particolare è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo a parlare con alcuni tifosi, che hanno manifestato tutta la propria disapprovazione al cammino disastroso degli uomini dello scudetto.