Ufficiale La SSCNapoli annuncia il 6° sold-out di fila "Tutti uniti per un obiettivo!"

Lo stadio Diego Armando Maradona, che stasera ospiterà Napoli-Empoli, è ufficialmente sold-out! La Ssc Napoli attraverso il sito ufficiale comunica che per il match di questa sera ha registrato un nuovo sold-out. Di seguito la nota ufficiale:

"Tutti uniti per un obiettivo! La sfida contro l’Empoli, sarà l’ennesima dimostrazione di amore dei nostri tifosi: in più di 50.000 coloreranno questo lunedì sera gli spalti per sostenere gli azzurri. Undicesimo sold-out stagionale e sesto di fila, per una serata da vivere tutti insieme".