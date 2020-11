La statua all'arrivo non basta, l'Argentina vuole intitolargli l'aeroporto: "Chi arriva qui, arriva da Diego!"

Si continua a discutere in Argentina sulle varie modalità per celebrare e ricordare Diego Armando Maradonas. "Penso che l’aeroporto di Ezeiza dovrebbe chiamarsi Maradona perché con tutto il rispetto per il ministro Pistarini, quando tu arrivi in Argentina arrivi da Maradona", ha detto il primo idolo di Diego, Enrique Bochini, come riporta la Gazzetta dello Sport. Per ora è già garantita la creazione di una statua dentro l’aeroporto e sarà una delle prime cose che vedranno i turisti che arrivano a Baires.