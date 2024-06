La Svezia crolla in casa, 0-3 con la Serbia: Cajuste ha giocato l'intero match

Il centrocampista del Napoli ha giocato l'intero match.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Poco fa si sono concluse la maggior parte delle amichevoli internazionali in programma oggi. Serata amarissima per Jens Cajuste impegnato nel match tra Svezia e Serbia terminato col successo della compagine ospite per 3-0. Il centrocampista del Napoli ha giocato l'intero match.