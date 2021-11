La Svizzera è in festa, i quotidiani online: "È tutto vero: Mondiali, missione compiuta!"

Grande festa in Svizzera per la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022. L'edizione online del quotidiano Blick scrive in apertura: "Mondiali, Mondiali, andiamo ai Mondiali!". Il Corriere del Ticino, quotidiano svizzero in lingua italiana apre la versione online titolando: "Svizzera è tutto vero: si va ai Mondiali, Italia agli spareggi". Anche l'edizione del quotidiano in lingua francese Le Temps celebra gli elvetici titolando: "Missione compiuta! La Svizzera si qualifica per i Mondiali 2022".