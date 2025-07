La svolta di Davide Ancelotti: tutto fatto per la panchina del Botafogo

Al Botafogo prenderà il posto di Renato Paiva, esonerato dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Palmeiras

Stavolta è davvero il momento di spiccare il volo. Dopo anni vissuti al fianco del padre Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti è pronto a iniziare la sua carriera da allenatore principale, accettando l’offerta dello storico club brasiliano Botafogo. La decisione è arrivata al termine di una lunga riflessione sul proprio futuro, anche in relazione al nuovo incarico come assistente del padre alla guida della nazionale brasiliana – un ruolo che continuerà a ricoprire parallelamente.

Reduce da esperienze prestigiose come vice al Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli ed Everton, Ancelotti junior ha scelto di fare il grande salto in Sudamerica, accettando una sfida affascinante quanto impegnativa. Al Botafogo prenderà il posto di Renato Paiva, esonerato dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Palmeiras