La svolta in panchina del Milan, Gazzetta: "L'ora di Italiano"

Sullo sfondo rimane Massimiliano Allegri, eventuale alternativa in caso di fumata nera.

"L’ora di Italiano". Così titola oggi La Gazzetta dello Sport, rilanciando l’interesse concreto del Milan per Vincenzo Italiano. Il tecnico oggi incontrerà il Bologna per discutere il rinnovo, ma il Diavolo lo vuole per dare il via alla rifondazione. Intanto, si registra una svolta anche sul fronte dirigenziale: Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo, con un accordo triennale già raggiunto. Sullo sfondo rimane Massimiliano Allegri, eventuale alternativa in caso di fumata nera.

Il titolo scelto dalla rosea per raccontare l’ultima giornata di campionato è eloquente: “Napoli, Inter e il pazzo venerdì dello scudetto”. Le due contendenti al tricolore anticipano entrambe a venerdì: gli azzurri ospitano il Cagliari al Maradona, mentre l’Inter sarà impegnata in trasferta contro il Como.