La tecnologia entra in campo per la Supercoppa: Milan-Inter sarà trasmessa in 165 Paesi

Mercoledì a Riyadh Inter e Milan si giocheranno la Supercoppa Italiana, il primo trofeo stagionale

Mercoledì a Riyadh Inter e Milan si giocheranno la Supercoppa Italiana , il primo trofeo stagionale, e per l’occasione la Lega Serie A si prepara a un vero e proprio show in diretta mondiale, sia per i presenti allo stadio, ma soprattutto per i telespettatori. La EA SPORTS Supercup sarà trasmessa in oltre 165 territori da più di 35 broadcaster esteri.

Come si apprende dalla nota pubblicata sul sito ufficiale della Lega per l’occasione ci sarà una produzione televisiva secondo il massimo standard adottato in Campionato (Standard A con 22 telecamere), ulteriormente implementato per l’occasione, arrivando a più di 30 videocamere (tra Host e integrazioni nazionali in particolare del Licenziatario domestico Mediaset e dei Broadcaster sul Territorio). Si arriverà così al maggior numero di telecamere mai impiegato da Lega Serie A in una partita disputata all’estero, a dimostrazione del grande sforzo produttivo e della ricerca di sempre nuove modalità di racconto dell’evento partita.

"Il desiderio di innovazione e l’obiettivo di attrarre le giovani generazioni ci ha spinto, da quando abbiamo avviato la trasformazione di Lega Serie A in una vera e propria media company, a ricercare sempre le più avanzate tecnologie e a pensare soluzioni innovative per offrire agli appassionati della Serie A il prodotto televisivo più spettacolare possibile – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. La finale che si disputerà al “King Fahd International Stadium” di Riyadh, nonostante le difficoltà di dover produrre all’estero, sarà uno spettacolo nello spettacolo, con immagini cinematografiche, camere dedicate e super slowmotion, inoltre – ancora una volta – saremo orgogliosamente la prima Lega al mondo per quanto riguarda l’introduzione di nuove tecnologie sul campo per supportare gli arbitri grazie all’esordio nelle nostre competizioni del Fuorigioco Semiautomatico".