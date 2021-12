La top 11 del Cies per la Serie A: ci sono tre calciatori del Napoli

Ci sono tre azzurri nella Top11 del nostro campionato stilata dal CIES, l'osservatorio calcistico che ha indicato i migliori undici per ciascuno dei top-5 campionati europei attraverso il proprio "indice di performance", sviluppato in base ai dati Opta. Per stilare la classifica sono stati presi in considerazione i calciatori che hanno disputato almeno 900 minuti di campionato dall'inizio della stagione 2021/22 e sono stati presi in considerazione dati risalenti fino allo scorso 15 dicembre.

I tre calciatori del Napoli sono Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo e Fabiàn che compongono una formazione schierata con il 4-3-3

Questo l'unidici: Handanovic, Di Lorenzo, Tomori, Koulibaly, Theo Hernandez; Fabiàn, Brozovic, Calhanoglu; Berardi, Leao, Lautaro Martinez.