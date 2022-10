La Uefa elogia Jack Raspadori a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Ajax

La Uefa elogia Jack Raspadori a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Ajax. Sui social i gol contro gli olandesi all'andata e una statistica: 3 reti in 77' per lui in questa edizione della Champions.