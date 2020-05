La UEFA valuta un piano B: il riallineamento dei calendari e stagione 2020-21 da dicembre

La UEFA sta prendendo in considerazione un piano per riallineare le stagioni fino al Mondiale 2022. L'azienda Hypercube, partner della UEFA, ha elaborato un nuovo calendario calcistico che andrebbe a terminare il suo percorso nell'agosto 2023, per poi ritornare alla classica stagione sportiva.

Questo è il piano: la stagione 2020-21 partirebbe a fine dicembre e terminerebbe a novembre 2021. In mezzo una pausa di un mese per far spazio agli Europei. Stagione 2021/22 a partire da metà dicembre 2021 fino al 1° novembre 2022, 20 giorni prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar, torneo che terminerà il 18 dicembre. Stagione 2023 da gennaio a metà luglio. Stagione 2023-2024 a partire da metà agosto. Pieter Nieuwenhuis, direttore di Hypercube, ha spiegato al Sun: "Questo è il modo migliore per decidere tutte le competizioni sul campo alleviando le pressioni a club e associazioni. Il nostro piano è finanziariamente fattibile e questo piano pluriennale eviterà molti fallimenti. Abbiamo calcolato tutto. Richiede un finanziamento di circa 7 miliardi di sterline in tutta Europa, il che può sembrare tanto fino a quando non si considera che il fatturato di un top club europeo è di circa 30 miliardi di sterline all'anno".