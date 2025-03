La vergogna dei “tifosi” del Venezia: cori su colera e terremoto anche per lo striscione dei napoletani

Per la città di Napoli non è un momento facile dopo lo sciame sismico che fa tremare costantemente la zona dei Campi Flegrei. Nel corso della sfida di oggi tra Venezia e Napoli, gli ultras napoletani hanno esposto un bellissimo striscione per la popolazione colpita dalle scosse di terremoto: "Nessuna crepa... nun sentimm rummore... Napoli unita, nun tremma e nun more!".

La risposta del pubblico di casa è stata delle peggiori. Gli ultras lagunari per tutti i novanta minuti hanno intonato i soliti beceri cori contro Napoli: “Senti che puzza scappano anche i cani…”. Intonando a gran voce il terremoto anche dopo lo striscione esposto dai tifosi azzurri.