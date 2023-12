La vigilia senza Osimhen e le due richieste di Mazzarri alla squadra

E' il momento di invertire la rotta anche sul piano dei risultati, interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e centrare il primo obiettivo stagionale

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' il momento di invertire la rotta anche sul piano dei risultati, interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e centrare il primo obiettivo stagionale del club. Il Napoli questa sera contro il Braga si gioca l'accesso agli ottavi di finale (sarebbe la quinta volta nella storia del club) con 'oltre' due risultati a disposizione: gli azzurri infatti si qualificherebbero persino perdendo con un gol di scarto. Ipotesi che naturalmente neanche prende in considerazione Mazzarri, determinato a vedere ulteriori progressi rispetto alla gara di Torino perché oltre al passaggio del turno pretende di vedere i frutti del lavoro dell'ultimo periodo anche in prospettiva delle prossime gare per risalire in campionato.

Le due richieste di Mazzarri

"E' fondamentale passare, prima di tutto - l'esordio di Mazzarri in conferenza stampa - ma dobbiamo ritrovare l'equilibrio che avevamo l'anno scorso, non concedere ripartenze che l'anno scorso non prendevano". Il desiderio del tecnico, oltre alla qualificazione, è chiaro: "Mi piacerebbe rivedere una fase difensiva più attenta, compatta. Siamo migliorati, ma sui risultati siamo stati carenti ed al primo errori si prende gol e quindi serve ancora più solidità, seppur giocando il nostro calcio come fatto anche nelle ultime gare. Qualificazione e solidità, il resto poi si vedrà quando avremo più fiducia e serenità", il messaggio centrale di Mazzarri che comunque poi s'è soffermato anche sulle difficoltà di Kvaratskhelia senza un terzino sinistro puro alle spalle e quelle al tiro da fuori contro difese schierate.

Vigilia senza Osimhen

A sorpresa il nigeriano ha saltato la seduta d'allenamento e con un volo privato s'è recato in Marocco per la premiazione del Pallone d'oro africano trionfando in finale su Salah e Hakimi. Un successo non di poco conto considerando che nell'albo d'oro figurano icone come Drogba, Eto'o, Yaya Touré fino ai recenti Salah e Mané. Peraltro l'ultimo trionfo nigeriano risaliva al 1999 con Nwankwo Kanu. Resta la problematica del rientro, nonostante il chiarimento della società sul volo concordato tra le parti. "Quella di oggi era una giornata di scarico, ha fatto ciò che doveva. Domani ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall'inizio", ha tagliato corto Mazzarri a Sky poco dopo l'allenamento, ma con ogni probabilità sarà regolarmente titolare con la conferma dell'11 sceso in campo a Torino