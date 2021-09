La vita napoletana di Spalletti: gira per la città con un’utilitaria che lo rende quasi anonimo

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare e ha svelato alcuni particolari e retroscena sulla vita napoletana di Luciano Spalletti: "Spalletti arriva a Castel Volturno di mattina prestissimo ed è fra gli allenatori che sono stati al Napoli quello che se ne esce più tardi di tutti. Si è calato in tutto e per tutto nel mondo Napoli. Vi racconto che vive ancora in albergo ed ha un’utilitaria con cui gira per la città che lo rende praticamente anonimo e difficile da riconoscere".