La vittoria manca da otto turni: peggio solo nel 2008 con Donadoni

Il Napoli scenderà in campo contro il Sassuolo per uscire da questa lunghissima crisi, ma anche per evitare di rincorrere altri record negativi. La squadra partenopea non trova il successo da otto partite consecutive di Serie A (5N, 3P) e non arriva ad almeno nove dalla stagione 2008/09, con Roberto Donadoni in panchina – serie che arrivò addirittura a 14.