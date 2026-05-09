Ufficiale Lang e Osimhen campioni di Turchia: il Galatasaray vince il suo 26esimo titolo

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Serata di festa per il Galatasaray: la squadra degli ex Napoli Noa Lang (in prestito dagli azzurri) e Victor Osimhen si laurea Campione di Turchia con un turno d'anticipo. Decisiva proprio la doppietta del nigeriano per la vittoria nel match odierno contro l'Antalyaspor, anche l'esterno olandese ha inciso fornendo un assist. È il 26esimo titolo nazionale della storia del club.