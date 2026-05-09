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Lang e Osimhen campioni di Turchia: il Galatasaray vince il suo 26esimo titolo

Lang e Osimhen campioni di Turchia: il Galatasaray vince il suo 26esimo titoloTuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:00Notizie
di Davide Baratto

Serata di festa per il Galatasaray: la squadra degli ex Napoli Noa Lang (in prestito dagli azzurri) e Victor Osimhen si laurea Campione di Turchia con un turno d'anticipo. Decisiva proprio la doppietta del nigeriano per la vittoria nel match odierno contro l'Antalyaspor, anche l'esterno olandese ha inciso fornendo un assist. È il 26esimo titolo nazionale della storia del club.