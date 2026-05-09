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Bologna, in tre saltano la gara col Napoli: il report di oggi
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Lunedì alle 20:45 il Napoli se la vedrà col Bologna nel posticipo della trentaseiesima giornata di campionato
Lunedì alle 20:45 il Napoli se la vedrà col Bologna nel posticipo della trentaseiesima giornata di campionato. Al Maradona arriverà la formazione di Vincenzo Italiano, orfana però di tre calciatori: Casale, Cambiaghi e Vitik. A renderlo noto è il club rossoblù stesso nel report dell'allenamento odierno:
"A -2 da #NapoliBFC, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di calci piazzati. Nicolò Casale, Nicolò Cambiaghi e Martin Vitik hanno svolto terapie. Gli esami cui quest’ultimo si è sottoposto hanno evidenziato il trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con tempi di recupero di circa 2 settimane".
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