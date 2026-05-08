Ufficiale Serie B, serata d'oro per le campane: Juve Stabia e Avellino qualificate ai play-off

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La 38ª giornata di Serie B ha consegnato i verdetti sulla classifica finale: Venezia e Frosinone direttamente promosse nella massima serie, retrocesse Pescara, Reggiana e Spezia mentre Bari e Sudtirol andranno ai play-out. Il terzo posto in Serie A come di consueto sarà conteso tra sei squadre: Palermo e Monza, in qualità di terza e quarta, sono già alle semifinali play-off; ai quarti ci saranno ben due squadre campane, Avellino e Juve Stabia, che si sono guadagnate una posizione importante questa sera. La promozione resta un sogno complicato, ma arrivati a questo punto nulla è impossibile.

Serie B, la classifica definitiva:

1 - Venezia 82 punti, 38 partite giocate *promozione diretta in Serie A

2 - Frosinone 81 punti, 38 partite giocate *promozione diretta in Serie A

3 - Monza 76 punti, 38 partite giocate *play-off semifinali

4 - Palermo 72 punti, 38 partite giocate *play-off semifinali

5 - Catanzaro 59 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

6 - Modena 55 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

7 - Juve Stabia 51 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

8 - Avellino 49 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

9 - Mantova 46 punti, 38 partite giocate

10 - Padova 46 punti, 38 partite giocate

11 - Cesena 46 punti, 38 partite giocate

12 - Carrarese 44 punti, 38 partite giocate

13 - Sampdoria 44 punti, 38 partite giocate

14 - Entella 42 punti, 38 partite giocate

15 - Empoli 41 punti, 38 partite giocate

16 - Südtirol 41 punti, 38 partite giocate *play-out Serie B

17 - Bari 40 punti, 38 partite giocate *play-out Serie B

18 - Reggiana 37 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C

19 - Spezia 35 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C

20 - Pescara 35 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C