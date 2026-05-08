NOVITA' - Google "Fonti preferite", ecco come aggiungere TuttoNapoli alle tue notizie
Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama "Fonti preferite" e permette di scegliere direttamente quali siti far comparire più spesso nei risultati. Una novità semplice, ma molto utile, soprattutto per chi vuole restare sempre aggiornato sul Napoli con TuttoNapoli.net.
Aggiungi TuttoNapoli in un clic
Puoi farlo subito da qui
https://www.google.com/preferences/source?q=tuttonapoli
Una volta aperto il link spunta la casella!
Fatto: da questo momento TuttoNapoli entrerà tra le tue fonti preferite.
COSA CAMBIA
Attivando questa funzione: vedrai più notizie di TuttoNapoli nella sezione Notizie principali!
E nella sezione dedicata chiamata “Dalle tue fonti”.
Continuerai comunque a ricevere una panoramica completa anche da altri siti.
In pratica, Google darà priorità alle fonti che hai scelto tu.
Una nuova esperienza di lettura, più tua! Aggiungi ora TuttoNapoli.net e assicurati di vedere sempre le notizie che contano davvero.
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