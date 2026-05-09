Tifosi Inter non perdonano a Pedro i gol che diedero lo Scudetto al Napoli: il gesto all'Olimpico

Tifosi Inter non perdonano a Pedro i gol che diedero lo Scudetto al Napoli: il gesto all'Olimpico
Ieri alle 19:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Clima tutt’altro che amichevole nei confronti di Pedro durante Lazio-Inter. Al momento della sostituzione dello spagnolo, richiamato in panchina da Sarri al 62’ per fare spazio a Dia, dal settore occupato dai tifosi nerazzurri sono piovuti numerosi fischi.

Un episodio legato ai ricordi ancora vivi della scorsa stagione, quando proprio Pedro, con una doppietta pesantissima contro l’Inter, contribuì a indirizzare lo scudetto verso il Napoli. Un precedente evidentemente non ancora dimenticato dalla tifoseria interista.