Lindstrom torna in campo dopo un mese: gioca pochi minuti contro il Bayern

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Questa è appena la tredicesima apparizione stagionale del danese con la maglia del Wolfsburg in Bundesliga: un'esperienza tutt'altro che memorabile

Jesper Lindstrom è tornato in campo oggi, dopo un'assenza di circa un mese: entrato al 90esimo durante il match contro il Bayern Monaco in situazione di svantaggio, ha giocato una manciata di minuti. Questa è appena la tredicesima apparizione stagionale del danese con la maglia del Wolfsburg in Bundesliga: un'esperienza tutt'altro che memorabile. Il giocatore con tutta probabilità non verrà riscattato e quindi farà ritorno al Napoli in estate, per cercare poi una nuova sistemazione.