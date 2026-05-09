Pescara retrocesso, fischi e insulti a Insigne: "Pagliaccio napoletano!"

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Al fischio finale, Insigne è apparso in lacrime sul terreno di gioco, travolto dalla delusione e dalla contestazione di una parte del pubblico.

Si chiude nel peggiore dei modi l’avventura di Lorenzo Insigne a Pescara. L’ex capitano del Napoli non è riuscito a evitare la retrocessione in Serie C della squadra abruzzese dopo l’1-1 contro lo Spezia, un risultato che ha condannato il club al termine di una stagione complicata. Al fischio finale, Insigne è apparso in lacrime sul terreno di gioco, travolto dalla delusione e dalla contestazione di una parte del pubblico.

Insigne insultato: "Pagliaccio napoletano"

Negli ultimi minuti della partita, infatti, l’attaccante è stato bersagliato dai fischi a ogni pallone toccato e dagli insulti provenienti dagli spalti, con qualcuno che gli avrebbe urlato “pagliaccio napoletano”. Un epilogo durissimo per il fantasista, tornato in Italia dopo l’esperienza al Toronto nel tentativo di rilanciarsi proprio nella città dove aveva iniziato la sua carriera. Dopo l’addio al Napoli, però, ogni nuova tappa del suo percorso si è rivelata più complicata della precedente.