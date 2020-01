Lazio, affaticamento muscolare per Correa: è in dubbio per il Napoli

È terminato da diversi minuti l'allenamento odierno della Lazio dopo la gara di Brescia. Per il collettivo biancoceleste seduta defaticante, alla quale non ha preso parte Joaquin Correa, alle prese - si legge su Tuttomercatoweb.com - con un affaticamento muscolare che verrà valutato nelle prossime ore. Proprio per questo, dunque, l'ex Siviglia è in dubbio per la prossima sfida dei biancocelesti contro il Napoli.