Lazio, Lazzari si ferma per un mese? Tornerà per la doppia col Napoli

vedi letture

Non c'è ancora una tempistica ufficiale da parte della Lazio per il recupero dalla "lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra" rimediata da Manuel Lazzari nel corso della gara contro l'Empoli disputata nello scorso weekend di Serie A.

A detta dello stesso club capitolino, infatti, sono necessari ulteriori esami per fare una valutazione attendibile su quanto tempo sarà necessario per il recupero dell'esterno di centrocampo. Stando, però, a quanto riportato dal Corriere dello Sport le prime valutazioni interne fatte al termine dell'ora di accertamenti a cui si è sottoposto l'ex SPAL vanno della direzione di uno stop di almeno un mese. Il giocatore potrebbe dunque tornare per la doppia sfida col Napoli del 5 e 8 dicembre tra Coppa Italia e Serie A.