Le big inciampano a Venezia: campo più stretto, tollerato dalle regole della Serie A

In alcuni casi le misure dei campi di Serie A variano e quest'anno, soprattutto tra gli addetti ai lavori (il primo fu Max Allegri), s'è parlato spesso dello stadio Penzo di Venezia, sul quale hanno perso punti squadre importanti come Fiorentina, Juventus e Roma. La Serie A in realtà prevede l'uniformità, per le misure standard di 105x68 metri, ma in caso di problemi strutturali (come La Spezia e Cagliari) è tollerata la riduzione della larghezza per un minimo di 65 metri. A Venezia infatti il campo non ha margini ai lati per un'estensione (il regolamento prevede anche 1,5mt di spazio oltre le linee laterali).