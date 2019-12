Le facce nel riscaldamento: grande concentrazione, anche la riserva Insigne partecipa

Lorenzo Insigne non se ne sta con le mani in mano, nonostante Carlo Ancelotti l'abbia escluso dai titolari di Napoli-Genk. Al riscaldamento della squadra ha partecipato anche il capitano, che ha aiutato i compagni che andranno in campo. Tutti con grande concentrazione, apparentemente motivati per questo match. Che per il Napoli è davvero cruciale.