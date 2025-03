Foto Le pagelle del Pampa: Lukaku e Lobotka i migliori, 8 a Billing e piovono i 7. A Conte 7,5

Roberto 'Pampa' Sosa, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tele A con le sue pagelle per Napoli-Inter 1-1. I migliori in campo tra i titolari sono Lukaku e Lobotka con 8, stesso voto anche al subentrato Billing che ha segnato la rete del pareggio. Diversi anche i 7, a Meret, Di Lorenzo e Buongiorno. Super valutazione per Conte con 7,5.