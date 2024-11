Le pagelle dell’Italia: Di Lorenzo e Buongiorno tra i migliori, 7 per entrambi!

L’Italia di Luciano Spalletti vince 1-0 in casa del Belgio e vola ai quarti di finale di Nations League. Decisivo Sandro Tonali su assist del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Al termine del match la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle delle due squadre. Voto 7 per Buongiorno e Di Lorenzo, due dei migliori in campo tra le fila dell’Italia.

Di Lorenzo 7 - Nel primo tempo serve a Tonali un pallone perfetto, che deve solo esser depositato in fondo al sacco. La prestazione è buona, a tratti ottima: l'unico neo il gol che si divora a inizio ripresa sul cross di Barella.

Buongiorno 7 - Francobolla Lukaku con una prestazione da marcatore vecchio stampo. Ma dalla sua il centrale del Napoli ha anche una lucida gestione del pallone e buona leadership al centro della difesa. Cala un po' solo nei 20 minuti finali.