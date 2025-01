Foto Le pagelle di Sosa: "Lukaku voto 8, che gol! E vi dico una cosa..."

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Tele A come sempre con le pagelle dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta: "Lukaku voto 8 perché devi capire chi hai di fronte. All’andata Hien lo annullò, non era facile psicologicamente ritrovarlo di nuovo ed invece ha fatto bene. Ha vinto alcuni duelli ed il gol vittoria è da vero centravanti attaccando il primo palo. Gli faccio davvero i complimenti perché è un grande movimento che non fanno tutti i centravanti".