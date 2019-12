Le probabili della Gazzetta: ci sono Insigne e Callejon, in difesa confermato Mario Rui

Rino Gattuso passa al 4-3-3 e si affida alla vecchia guardia per la sua prima gara da tecnico azzurro al San Paolo. Secondo le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport, in attacco con Milik dovrebbero esserci Callejon e Insigne. A centrocampo Allan vertice basso con Fabian e Zielinski mezzali mentre in difesa solita linea con Mario Rui a sinistra. Nel Parma mediana rimaneggiata con Brugman favorito su Grassi in mezzo, con Hernani e Barillà.