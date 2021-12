Le probabili formazioni di Milan-Napoli: Anguissa torna titolare, recupera Mario Rui

Reduce da una sola vittoria nelle ultime sei partite di campionato, il Napoli va a Milano per non staccarsi dalle prime ma soprattutto per respingere le inseguitrici che hanno sfruttato l'ultimo momento negativo per rifarsi sotto in chiave quarto posto Champions. Di fronte ci sarà un Milan con altrettante difficoltà ma che con le vittorie contro Genoa e Salernitana, ed il pari allo scadere di Udine, è riuscito a nascondere parzialmente il calo di prestazione che aveva portato alle sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo.

Statistiche

Nelle ultime 6 partite i rossoneri hanno raccolto 8 punti, il Napoli addirittura soltanto 5 e sono 10a e 16a in questa particolare classifica parziale. Il Milan non batte in casa il Napoli addirittura dal 2014 (2-0 con gol di Menez e Bonaventura) e da allora 3 successi del Napoli e tre pareggi. In generale sono 13 gli incroci senza una vittoria rossonera (l'unica è il 3-1 del novembre 2020). Buoni numeri anche per Spalletti, imbattuto nelle 8 sfide comntro Pioli (6 vittorie e 2 pareggi) ed imbattuto anche contro il Milan da ben 13 sfide (10 vittorie e 3 pareggi). Attenzione ovviamente a Ibrahimovic, a segno quattro volte nelle ultime 5 sfide contro il Napoli (doppietta nell'andata dello scorso campionato). Nel Napoli invece Insigne ha il miglior score contro il Milan (6 gol ai rossoneri), ma non dovrebbe essere della gara

Le ultime sul Milan

Pioli deve fare a meno degli infortunati Calabria, Kjaer, Leao, Pellegri e Rebic, ma recupera Giroud come cambio offensivo a gara iniziata ad Ibrahimovic. Alle spalle di Zlatan il terzetto composto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic (in ballottaggio con Messias). In mediana Tonali, favorito su Bennacer, e Kessie mentre in difesa Romagnoli agirà in coppia con Tomori, a destra Kalulu (è favorito su Florenzi) e Theo Hernandez inamovibile a sinistra.

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza Fabian, Osimhen, Koulibaly e probabilmente con Insigne al massimo in panchina. Recupera però Lobotka che rappresenterà un cambio in panchina e soprattutto Mario Rui, permettendo così a Di Lorenzo di restare a destra e non doversi spostare sull'altra fascia. In mediana spazio a Demme e Anguissa che hanno potuto migliorare la loro condizione ed in attacco Lozano (favorito su Politano) con Zielinski ed Elmas in supporto a Mertens.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

Ballottaggi: Kalulu-Florenzi 55%-45%, Krunic-Messias 55%-45%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti

Ballottaggi: Lozano-Politano 55%-45%

ARBITRO: Massa (Meli-Bindoni, IV: Rapuano, VAR: Di Paolo, AVAR: De Meo)

Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita