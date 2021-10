Le probabili formazioni di Napoli-Bologna: torna Lozano, due dubbi per Spalletti

Il Napoli vuole tornare subito alla vittoria dopo il pari dell'Olimpico. Gli azzurri ricevono il Bologna, nell'infrasettimanale di campionato, con l'obiettivo dei tre punti per restare in vetta in campionato e provare ad allungare ancora su qualche inseguitrice. Di fronte ci saranno i rossoblù di Mihajlovic, reduci dal ko per 4-2 col Milan, ma riuscendo prima a rimontare con l'uomo in meno e poi cedendo nel finale solo per una doppia inferiorità numerica. Da non sottovalutare il Bologna, capace tre giornate fa di dominare dall'inizio alla fine la Lazio con un netto 3-0 prima di sfiorare la vittoria anche ad Udine.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Si gioca 4 giorni dopo Roma e Spalletti dovrebbe rinviare le rotazioni alla Salernitana, che verrà affrontata due giorni e mezzo dopo il Bologna. Il tecnico dovrebbe rilanciare Lozano, nell'ottica dell'alternanza con Politano, ma per il resto gli unici dubbi riguardano Demme che può dare fiato ad uno dei centrocampisti e Zielinski, non al meglio, che ha oltre Elmas anche un'alternativa più offensiva come Mertens. In difesa Manolas non dovrebbe essere ancora pronto per fa ruotare Rrahmani.

LE ULTIME SUL BOLOGNA - Mihajlovic senza gli squalificati Soumaoro e Soriano oltre agli indisponibili Bonifazi, Kingsley e Viola, ma dovrebbe passare ad un 3-5-2- senza trequartista e con De Silvestri, Medel (ma non si esclude Binks al posto di uno dei due) e Theate; a centrocampo Dominguez, Schouten (è completamente recuperato) e Svanberg con Skov Olsen a destra e Hickey a sinistra. In attacco invece Barrow e Arnautovic, ma quest'ultimo non è al meglio non si esclude un'occasione per Sansone, Santander o Orsolini.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Anguissa-Demme 55%-45%, Zielinski-Elmas/Mertens 55%-45%

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

Ballottaggi: De Silvestri/Medel-Binks 55%-45%, Arnautovic-Santander 55%-45%, Barrow-Sansone 55%-45%

ARBITRO: Serra di Torino (De Meo-Rossi, IV: Massimi, VAR: Mariani, AVAR: Lo Cicero)

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita