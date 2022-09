Le probabili formazioni di Napoli-Spezia: tornano Rui, Lozano e Ndombele, ma tanti i ballottaggi

Con lo Spezia come col Liverpool. Questo il messaggio lanciato in conferenza da Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro la formazione ligure

Con lo Spezia come col Liverpool. Questo il messaggio lanciato in conferenza da Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro la formazione ligure, reduce da due vittorie di fila (decisamente episodiche) a Fuorigrotta in entrambe le gara dopo partite a senso unico da parte degli azzurri. Un motivo in più per il Napoli per tenere alta la guardia ed evitare un altro scherzetto contro una formazione che ha iniziato bene la stagione, con la vittoria sull'Empoli ed i pareggi con Sassuolo e Bologna, ma che ha fatto enorme fatica in trasferte contro big come Inter e Juventus, calciando pochissimo in porta e non entrando mai realmente in partita. Un divario tecnico da far valere, nonostante lo sforzo col Liverpool, per non dilapidare il carico di fiducia ed entusiasmo per il successo sul Liverpool.

Statistiche

Sarà la sfida tra la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato (il Napoli, 98) e quella che ne ha effettuate di meno (lo Spezia, 42); i liguri sono anche quelli che hanno centrato meno volte lo specchio finora (solo nove). Nel pre-partita Khvicha Kvaratskhelia verrà premiato come miglior giocatore del mese di agosto per la Lega Serie A: il georgiano ha segnato quattro gol nelle sue prime cinque gare in Serie A e qualora andasse a segno con lo Spezia, diventerebbe il secondo giocatore più veloce del Napoli ad arrivare a cinque reti (meglio di lui solo Edinson Cavani, cinque gol in cinque presenze nel 2010).

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza Demme ed Osimhen infortunati e nonostante lo sforzo col Liverpool ed i Rangers alle porte dovrebbe limitare il turnover ai cambi forzati. Mario Rui si riprende una maglia a sinistra, a destra Di Lorenzo ed al centro chi non ha riposato è Kim che però resta favorito su Juan Jesus per far coppia con Rrahmani che si fermò col Lecce. Scelte non facile a centrocampo dove un turno di riposo dovrebbe toccare al sempre presente Anguissa e nella mediana con Lobotka e Zielinski potrebbe toccare a uno tra Ndombele ed Elmas che però hanno caratteristiche diverse. In attacco torna Lozano a destra, Kvaratskhelia a sinistra dopo che Spalletti gli ha risparmiato l'ultima mezz'ora col Liverpool ed al centro Simeone si gioca la riconferma con Raspadori.

Le ultime sullo Spezia

Gotti senza Amian, Ferrer, Maldini, Verde ed Ekdal, ma recupera Strelec che rappresenterà un cambio in panchina. In attacco la coppia composta da Gyasi e Nzola. In mediana Holm e Reca dovrebbero essere i laterali con Kovalenko, Bourabia e Bastoni al centro. In difesa ci sarà Ampadu nel terzetto con Kiwior e Nikolau, favoriti rispetto a Caldara, davanti all'ex viola Dragowski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Kim-Juan Jesus 60%-40%, Anguissa-Elmas/Ndombele 55%-45%, Simeone-Raspadori 51%-49%

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

ARBITRO: Santoro (Margani – D’Ascanio, IV: Volpi, VAR: Valeri, AVAR: Prenna)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia e Radio Rai, diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net