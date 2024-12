Le probabili formazioni di Napoli-Venezia: Politano ce la fa, chi tra Neres e Kvara?

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 18ª giornata di Serie A, al Maradona contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Non bisogna farsi ingannare dalla classifica: i lagunari, al penultimo posto, esprimono in realtà un bel gioco e avrebbero dovuto raccogliere più punti di quanti ne hanno fatti. Gli ultimi tre risultati sono stati infatti positvi: ritorno alla vittoria contro il Cagliari e pareggi con Juve e Como. Gli azzurri sono dunque chiamati a una risposta: contro il Genoa è arrivata la seconda vittoria di fila in campionato, ma il secondo tempo non è stato all'altezza. Opportunità importante per il Napoli anche dal punto di vista della classifica: l'Atalanta ieri ha pareggiato e si può fare l'aggancio in vetta.

I precedenti sorridono agli azzurri: il Napoli è infatti rimasto imbattuto in tutte le ultime otto gare di Serie A contro il Venezia (5V, 3N) e in generale negli ultimi 14 incroci (tra Serie A e B) c'è stato un solo successo dei lagunari. Inoltre, lo score recente dice che i partenopei escono quasi sempre con dei punti da sfide contro le neopromosse: negli ultimi 14 casi c'è stata una sola sconfitta, contro il Monza nel 2023.

Il trend delle due squadre: da un lato il Napoli ha perso due delle ultime tre partite in casa, dall'altro il Venezia è imbattuto da tre gare. Tuttavia, gli azzurri avevano vinto le prime cinque partite casalinghe in campionato, i lagunari invece sono la squadra attualmente nella competizione che ha in corso la serie più lunga di trasferte senza successi: 16 (4N, 12P).

È anche sfida tra panchine. Antonio Conte con l'ultima partita ha ottenuto la 150esima vittoria in Serie A, diventando il tecnico che ha impiegato meno panchine a raggiungere questo traguardo (220). Eusebio Di Francesco è imbattuto da tre partite in campionato, ha la possibilità di mettere in fila quattro gare senza perdere: l'ultimo allenatore a riuscirci alla guida del Venezia nella competizione è stato Francesco Oddo nell'anno 2000.

L'uomo più atteso è Romelu Lukaku, non solo per questa sua esperienza in azzurro, ma anche per i numeri della sua carriera. Il belga infatti ha preso parte a otto gol nelle ultime sette partite di Serie A giocate contro una neopromossa (6 gol e 2 assist). In più, quattro dei dieci contributi a rete con la maglia del Napoli sono arrivati proprio contro queste squadre.

Le ultime sul Napoli

Per questa sfida il solo Buongiorno non è a disposizione. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle corsie, al centro a fare coppia con Rrahmani confermato Juan Jesus. Nessuna sorpresa a centrocampo, con Lobotka in regia ed ai suoi lati McTominay e Anguissa. In attacco, Politano è tornato ad allenarsi, come annunciato da Conte in conferenza, e ci sarà dal 1'. Il ballottaggio è dall'altro lato tra e David Neres e Kvaratskhelia, con il brasiliano in vantaggio; completa il tridente Lukaku.

Le ultime sul Venezia

Infermeria lunga per i lagunari: sono out Duncan, Sagrado e Raimondo oltre il lungodegente Svoboda. Di Francesco confermerà in blocco il 3-5-2 con gli uomini che hanno vinto la scorsa settimana. Tra i pali c'è Stankovic, linea a tre con Idzes, Altare e Sverko. Quinti di centrocampo Zampano ed Ellertsson, in mezzo Nicolussi Caviglia con Busio e Andersen. Davanti pronto il tandem Oristanio-Pohjanpalo.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 28 dicembre ore 15:00

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Neres-Kvaratskhelia 55-45%

Indisponibili: Buongiorno

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Altare, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Ballottaggi: Ellertsson-Candela 60-40%

Indisponibili: Svoboda, Sagrado, Duncan, Raimondo

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net