Corriere dello Sport annuncia: "Anguissa risposa il Napoli"

"Rebus Calha". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. il quotidiano fa riferimento alla situazione di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter sarebbe finito nel mirino di diversi club, uno fra tutti il Galatasaray. Dal club nerazzurro arrivano invece smentite e soprattutto che non c'è ancora nessuna offerta da parte dei giallorossi di Istanbul.

In taglio basso spazio al Napoli con la conferma che Frank Anguissa giocherà ancora in maglia azzurra, "Anguissa risposa il Napoli" il titolo del boxino a fondo pagina con il no del centrocampista alle proposte arabe per restare agli ordini di Antonio Conte.