Prima pagina Gazzetta dello Sport accomuna l'Inter e Sinner: "Tiriamoci su"

vedi letture

"Tiriamoci su" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. L'Inter, Sinner e due shock da superare. Rivoluzione Chivu al Mondiale per Club in vista della seconda sfida contro i giapponesi dell'Urawa e dopo il pari all'esordio contro i messicani del Monterrey. Missione Wimbledon per il tennista azzurro: "Andrà tutto bene".

Spazio anche al calciomercato con il Milan che cerca un nuovo difensore centrale e ha puntato il mirino sul classe 2006 del Parma Leoni. Ruggito rossonero, il club fa sul serio per il giovane centrale e ha messo sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino dell'attaccante - di ritorno dal prestito all'Empoli - Lorenzo Colombo.