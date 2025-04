Le quote Scudetto aggiornate: ora il Napoli è favoritissimo, si gioca a quota 1,25!

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La 34esima di Serie A potrebbe essere stata la giornata decisiva per l'assegnazione dello scudetto. Il ko dell'Inter con la Roma e il successo del Napoli sul Torino valso il sorpasso e il primo posto in solitaria, a 4 giornate dalla fine, pesano come un macigno sulle spalle dei nerazzurri che, calendario alla mano, ora vedono lo scudetto molto più da lontano. La squadra di Conte è passata dal -3 a + 3 in due giornate e, per gli esperti di Sisal, è diventata la favorita per la conquista del tricolore, proposto a 1,25.

Di contro, gli uomini di Inzaghi - che nelle prossime 4 giornate dovranno affrontare Verona, Torino, Lazio e Como oltre alla doppia sfida con il Barcellona in semifinale di Champions League- hanno la strada in salita verso il loro ventunesimo scudetto, proposto oggi a 4,00. Una settimana decisamente negativa per i nerazzurri, eliminati dal Milan in semifinale di Coppa Italia e sorpassati dal Napoli in campionato, che rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo se dovesse arrivare la sconfitta nella semifinale di Champions League con il Barcellona. Anche qui però, il cammino si complica visto che il Barcellona, per gli esperti Sisal, è il principale indiziato per la vittoria finale, a 3,00, con l'Inter fanalino di coda a 5,00, dietro al Psg a 3,50 e all'Arsenal, a 4,00. (ANSA).