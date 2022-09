Le quote Scudetto: Milan e Inter favorite, Juve davanti al Napoli nonostante la crisi

"L'esonero di Massimiliano Allegri è al 30%. Prima della gara col Benfica era dato al 13%, è più che raddoppiato".

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'esonero di Massimiliano Allegri è al 30%. Prima della gara col Benfica era dato al 13%, è più che raddoppiato". A dirlo è Gianluca Boserman, esperto SISAL, intervenuto a TMW Radio per parlare del futuro della panchina della Juventus dopo il secondo ko di fila in Champions League. E su un possibile sostituto, ecco i nomi: "I più accreditati sono Zidane al 13% e subito dietro De Zerbi e Pochettino al 10%. Mentre per il passaggio del turno in Coppa è cambiato tanto. Prima era 66% Juve, oggi 80% Benfica e 23% Juve. Rimane la Juve però la terza forza del campionato al 23%, davanti al Napoli al 17% e dietro Milan e Inter".